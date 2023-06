La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua a tenere banco. Da diversi giorni non si fa che parlare della fine della storia tra i due ex gieffini, e a commentare la notizia è stata anche Elenoire Ferruzzi in un post su Instagram. Ecco le sue parole riportate dalle colleghe di IsaeChia.it.

“E quindi? Dove sono tutti gli invasati ora? Sono spariti tutti in una bolla di sapone come le storie d’amore mai esistite su cui hanno idealizzato la loro triste esistenza”. Com’era lecito aspettarsi, il commento di Elenoire ha scatenato la reazione degli utenti. Una follower, in particolare, le ha scritto: “Hai sempre avuto ragione alla faccia loro, mi dispiace solo per Oriana”. “A me no, è cattiva. Con me si comportò malissimo, nonostante io l’abbia sempre esaltata”, la risposta della Ferruzzi.

C’è anche chi sostiene che la colpa della rottura sia di Daniele. “Non credo – ribatte Elenoire -. Conosco Daniele ed è una persona fondamentalmente buona. Lei invece è isterica, porta le persone allo stremo delle forze. Oltre che essere ignorante e stupida”.

Poi, l’ex vippona ha risposto a tono ad un utente che la accusa di voler commentare cose che non la riguardano. “Beh, tesoro, ascoltami bene, io non ho bisogno di inventarmi storie d’amore finte per essere rilevante. Credimi. Sono rilevante da trent’anni. Da trent’anni giro tutta Europa e il mondo con il mio lavoro. Se tu vivi nella casa del Mulino Bianco non è colpa mia”.

Infine, Elenoire ha risposto a coloro che insinuano che i prossimi a lasciarsi saranno Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. “No, loro no. Sono gli unici veri, credimi”.