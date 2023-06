Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, dopo la reunion con Daniele Dal Moro che, a quanto pare, ha rappresentato uno dei motivi scatenanti della rottura tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Oriana Marzoli, hanno incontrato un altro ex coinquilino della Casa del Grande Fratello Vip. Come mostrano in alcune stories su Instagram, l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano si trovavano in compagnia di Luca Salatino. I tre ex vipponi avrebbero dovuto realizzare un video, ma qualcosa è andato storto.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si trovavano in una location mozzafiato ad Ostia per realizzare uno shooting fotografico. A bordo piscina, la coppia ha deciso poi di pranzare e assaggiare la mitica carbonara di Luca Salatino. L’ex schermitrice avrebbe voluto immortalare il momento, ma non è stato possibile. “Allora, Antonella avrebbe voluto fare il video con la carbonara di Salatino, ma non è stato possibile”, spiega Edoardo che, poi, inquadra il piatto vuoto della fidanzata che dice: “Ma come facevo ad aspettare ancora? Era buonissima”.

Nei giorni scorsi, si era vociferato di una presunta crisi tra la coppia. Pettegolezzi del tutto smentiti dai contenuti social postati da entrambi che, invece, sembrano essere sempre più innamorati.