L’Oriele drama sta “sfamando” migliaia di utenti sui social, in particolare su Twitter. Ciò che sta venendo alla luce dagli spezzoni delle tantissime room che sono state aperte dopo la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha davvero dell’incredibile.

Dopo che una fan degli Oriele ha raccontato all’ex gieffina di aver saputo dell’arruolamento di un sedicente stregone che, attraverso la magia nera, aveva il compito di farla lasciare con l’ex tronista di Uomini e Donne (“Qualche sera fa una room è stata fatta con un mago per fare una macumba contro la coppia e dopo 48 ore è successo il devasto”), oggi si parla di rapimenti e denunce.

"Oriana doveva essere rapita dopo la finale del Gf Vip"

Una seguace dell’ormai ex coppia, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, racconta di una membra del fandom che in passato sarebbe stata addirittura denunciata da Mahmood: “C’è una matta su Twitter che è stata anche denunciata da Mahmood perché per diversi anni l’ha stalkerizzato dopo la vittoria al Festival di Sanremo”. Ma non è tutto. A quanto pare, ci sarebbe stato un tentativo di rapimento: una persona avrebbe dovuto “prelevare” Oriana Marzoli dopo la finale del Gf Vip per “spedirla direttamente in Spagna”. “Ha detto che lei verrà, era una persona che scriveva nel finale del GF Vip. Tu eri ancora in Casa, lei ha detto che sarebbe venuta a rapirti per spedirti direttamente in Spagna”.

Ricordate il film "Rapimento e riscatto" con Russel Crowe e Meg Ryan? Ecco, questa è la versione Oriele!