Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, c’è stato un momento in cui sembrava che tra Oriana Marzoli e Luca Onestini potesse scoccare la scintilla. La modella di origini venezuelane non ha mani nascosto di provare attrazione nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne (definito “Extra faigo”) il quale, però, non è mai voluto andare oltre ad una semplice amicizia. Proprio i “trascorsi” tra la “reina” e l’ex di Ivana Mrazova, e la breve liaison con Antonino Spinalbese, sono sempre stati rinfacciati ad Oriana da Daniele Dal Moro, che non riusciva a fidarsi completamente dell’ex coinquilina, ritenendo che lui non fosse mai stata la sua prima scelta. Riserve, poi, sciolte una volta terminato il reality show, quando la Marzoli e l’imprenditore veneto hanno iniziato una relazione.

I fan della coppia ritenevano che le cose tra Oriana e Daniele stessero finalmente procedendo nel modo giusto, poi la burrascosa rottura degenerata con accuse reciproche a colpi di post, stories e interventi in room su Twitter. La fine della storia tra gli Oriele è stato ininterrottamente argomento di discussione sui social nelle ultime 72 ore, e siamo ancora ben lontani dal mettere la parola fine alla vicenda, soprattutto perché, entrambi, continuano ad attaccarsi a vicenda su Instagram e Twitter, e alcuni fan (non tutti) non fanno che fomentarli.

La polemica con i "Bebestini"

Proprio in merito alla sintonia tra Oriana Marzoli e Luca Onestini che, ripetiamo, sono legati esclusivamente da un rapporto di amicizia, Daniele ha risposto ad una fan dei cosiddetti “Bebestini”, che accusava il veneto di essere un ragazzino. “A cuccia bebestina!”, la replica piccata Dal Moro. Le polemiche degli ultimi giorni hanno riaperto in Daniele una ferita che evidentemente sanguina ancora, legata proprio al fatto che, come lui ha sempre sostenuto durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, Oriana avesse scelto Luca Onestini per primo, e non lui.