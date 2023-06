Se gli Oriele piangono, i Donnalisi ridono. Se da un lato la relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si è ufficialmente chiusa, dall’altro quella tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria procede a gonfie vele. Negli ultimi giorni, la rottura tra la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne, ha sostanzialmente monopolizzato l’attenzione sui social, dove è in corso un vero e proprio drama tra stregoni, macumbe, riti di magia nera, spy story e accuse reciproche. Insomma, meglio di una soap opera!

Per circa 24 ore erano circolati rumor circa una possibile crisi anche tra l’influencer campana e lo speaker radiofinico. Rumor poi smentiti dai diretti interessati attraverso la pubblicazione di foto e video insieme. Se nella Casa del Grande Fratello Vip, la storia tra Antonella e Edoardo è stata caratterizzata da litigi, discussioni e pianti, da quando è terminato il reality tra i due ex gieffini tutto sembra procedere al meglio, anzi appaiono più in sintonia e innamorati che mai.

Nelle sue ultime Instagram stories, Edoardo Donnamaria viene ripreso da Antonella Fiordelisi mentre sono in treno diretti a Milano dopo una breve sosta a Roma per uno shooting fotografico (sono anche andati a trovare Luca Salatino). L’ex volto di Forum cammina (con tanto di Chanel a tracollo) atteggiandosi a divo, insieme Gohan, il suo labrador retrivier, sulle note di Candy Shop di 50 Cent: “Io quando entro nella casa di riposo di mia nonna”, il commento dello speaker radiofonico. A suscitare l’ilarità dei fan anche le facce degli altri passeggeri, che lo guardavano decisamente interdetti.