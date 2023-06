Clarissa Selassié è tornata a parlare della sua esperienza nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Rispondendo alle curiosità dei follower, l’ex gieffina ne ha approfittato per chiarire il suo pensiero su Manuel Bortuzzo, ex fidanzato della sorella Lulù.

“Manuel sarà per sempre una persona che mi porterò nel cuore e questo non me lo leverà mai nessuno, nei miei ricordi era dolce e affettuoso, c’era un periodo della mia vita particolare pieno di bellissimi momenti e tanti li ho condivisi con lui, lui sa e io so il bene che ci siamo voluti da fratello e sorella. Per me era un punto di riferimento. Nonostante tutto gli vorrò sempre bene e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. L’odio e altri sentimenti cattivi li lascio ad altri”.