La storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini è giunta al capolinea poche settimane dopo la scelta a Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata a TvPerTutti.it, l’ex tronista ha ripercorso le tappe che l’hanno portata a iniziare l’esperienza nel dating show di Canale 5, e poi ha parlato sia di Roberta Di Padua che dell’ex corteggiatore Andrea Foriglio.

Nicole Santinelli su Roberta Di Padua

“Credo di aver fatto capire che anche gli attacchi all'interno del programma non mi toccavano più di tanto - ha raccontato Nicole Santinelli -. Quello che mi toccava era il fatto di non essere capita. Di lei (Roberta Di Padua, ndr) sinceramente non mi è mai fregato niente, perché come ho già detto quando la persona vale zero tutto ciò che dice ha la stessa valenza. Non ho la minima intenzione di sapere cosa dice perché dice solo ca**ate. Le risponderei di leggere quel libro che le ho regalato a Pasqua, che non ha mai letto. E di impegnarsi con cose più importanti come la vita, il lavoro e gli impegni”.

Nicole Santinelli su Andrea Foriglio

Poi, l’ex tronista ha parlato dell’ex corteggiatore Andrea Foriglio. Quest’ultimo, alcuni giorni fa, dopo essere stato chiamato in causa da Nicole, l’aveva di fatto gelata dichiarando che lui non è la seconda scelta di nessuno. Ma la Santinelli ha smentito la possibilità di un riavvicinamento: “Non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andare a ricercare, perché sono in un momento della vita in cui voglio pensare solo a me stessa, come ho sempre fatto. Anzi, non lo faccio neanche con fatica, è il modo per essere quanto più felice possibile perché non ho nessuna persona che potrebbe distruggere questo mio equilibrio”.