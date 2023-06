Ieri, venerdì 2 giugno, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono sfidati ai fornelli nella nuova puntata di Celebrity Chef, il cooking show capitanato da Alessandro Borghese. Lo show vede due personaggi del mondo dello spettacolo che dovranno preparare un menù degustazione composto da tre portate, che poi vengono giudicate dai commensali in sala e da tre giudici. Il programma si registra nei due ristoranti di Borghese a Milano e Venezia.

L’ospitata dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip arriva nel bel mezzo delle fortissime voci di crisi che circolano ormai da giorni sulla coppia. Nonostante i Prelemi non abbiano ancora commentato il gossip, non appaiono insieme sui social ormai da diversi giorni. Solo ieri, per promuovere l’ospitata a Celebrity Chef, hanno condiviso un video in cui sono entrambi presenti. Si tratta, però, di un filmato che ha fatto storcere ancora di più il naso agli utenti dei social.

Nella clip, infatti, si vede un breve estratto della puntata in cui Giulia e Pierpaolo battibeccano nel bel mezzo della preparazione dei piatti. Lei gli dici di abbassare la voce, e lui risponde “Come si spegne, c’è un tasto?”. Insomma, un siparietto divertente considerato il contesto dello show, ma che in tanti hanno interpretato come una “prova” della rottura. E’ chiaro che si tratta esclusivamente di sensazioni percepite dal pubblico che potrebbero benissimo non corrispondere alla realtà, anche perché la puntata è registrata. Ecco perché, in ogni caso, non rispecchierebbe l’attuale stato della coppia che, è bene ricordarlo, solo pochi giorni fa era in vacanza a Miami insieme al figlio di lui, Leo.