Edoardo Tavassi ha incontrato Chiara Ferragni e Fedez al Twiga di Forte dei Marmi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si trovava nella località della Versilia con la fidanzata, Micol Incorvaia, e altri tre ex vipponi, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Alberto De Pisis, in occasione dell’evento legato alla promozione della OMG Collection, la prima capsule di giacche lanciata dalle tre ex gieffine in collaborazione con Mia Bag.

Un incontro decisamente inaspettato, ma che ha mandato letteralmente in tilt il fandom di Edoardo e Micol, gli Incorvassi, sorpresi di vedere il videomaker romano in compagnia dei Ferragnez. “Il multiverso in una foto”, ha commentato un utente su Twitter, che ha postato il video di Tavassi mentre si trova in compagnia di Chiara e Fedez.

Intanto, come testimoniato dai tantissimi filmati della serata condivisi sui social, la storia d’amore tra Edordo e Micol procede come meglio non potrebbe. I due ex vipponi erano praticamente inseparabili e si scambiavano di continuo effusioni. Se gli Oriele piangono, gli Incorvassi ridono…