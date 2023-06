Antonella Fiordelisi è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria, che procede a gonfie vele al di fuori delle mura della Casa di Cinecittà, ha di fatto catalizzato l’attenzione dei telespettatori per la quasi intera durata del reality show condotto da Alfonso Signorini, e adesso che il programma è terminato ormai da oltre due mesi, l’influencer campana continua ad essere circondata dall’affetto dei fan.

Ieri pomeriggio, l’ex gieffina, insieme al fidanzato, ha fatto tappa a Rimini in occasione di un evento, ed è stata letteralmente travolta dall’affetto dei suoi tantissimi sostenitori. Antonella, come testimoniano i video sui social, è rimasta molto colpita dall’incredibile accoglienza ricevuta e dal gran numero di supporters che sono accorsi per scattare un selfie o scambiare qualche parola. Al termine dell’evento, la Fiordelisi ha condiviso una Instagram story nella quale, particolarmente commossa, ha ringraziato il suo fandom: “E pensare che mentre ero in Casa mi facevano pensare che ero odiata, che nessuno mi avrebbe apprezzata, capita, e invece, a distanza di due mesi, sono consapevole ancora di più della quantità di gente che mi segue, sostiene e supporta h24. Un fandom così non me lo sarei mai aspettato. Felice di non aver mai seguito la massa. Differenziatevi sempre. Voi mi fate sentire ancora più forte. Grazie a tutti per oggi”.