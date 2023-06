Il video inedito in cui l’ex fidanzato di Ginevra Lamborghini ha svelato un clamoroso retroscena sulla loro relazione durante la messa in onda della settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il giro dei social.

Nel breve filmato, il ragazzo si trova in barca in compagnia di alcuni amici e racconta della sera in cui Antonino Spinalbese fu eliminato e, una volta in studio, si scambiò un bacio appassionato con la cantante. “Lui entro in studio carico. Signorini gli disse che Ginevra era single, ma noi non potevamo dire che invece non era single”.

Per tale ragione, Ginevra è intervenuta su Instagram per fornire la sua versione dei fatti: “Ci tenevo a dire una cosa dal momento che ho scorto un po’ di brusio sui social. Insomma, volevo un attimo chiarire la cosa. Mi dispiace vedere e sentire da persone a cui voglio e ho voluto molto bene, dire falsità su cose passate. Probabilmente spinte da… no so, il fatto che le cose non sono andate come avrebbero voluto. Insomma, volevo chiarire quella che era la mia posizione. Ragazzi, non ci stanno tarantelle qua, state tranquilli per favore”, ha concluso la Lamborghini, smentendo di fatto quando dichiarato dall’ex fidanzato.