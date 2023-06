The Pipol Gossip ha fatto emergere un clamoroso retroscena riguardo la storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. La conoscenza tra i due dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip è ormai giunta già da diverso tempo ai titoli di coda, nonostante la speciale amicizia nata tra le mura della Casa di Cinecittà sembrava destinata a durare nel tempo.

L’ex di Belen Rodriguez ha frenato l’interesse per la cantante perché riteneva che si trattasse esclusivamente di una relazione mediatica, e ha preferito restare estraneo alle dinamiche del gossip e della tv. Poi, è stato visto in compagnia di Carolina Stramare, con il quale si mormora abbia una liaison, anche se, almeno fino ad ora, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il pettegolezzo.

Nel frattempo, nelle ultime ore, The Pipol Gossip ha sganciato una vera e propria bomba. Attraverso una Instagram story, ha infatti scoperto l’attuale fidanzato di Ginevra Lamborghini parlare dell’eliminazione di Antonino Spinalbese dal Grande Fratello Vip: “Antonino era carichissimo! E’ entrato in studio e Alfonso Signorini li ha informato che Ginevra era single. Ma noi non potevamo dire che, invece, Ginevra non era single!”.