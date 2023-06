Grande Fratello, l'ex di Antonella Fiordelisi nel cast? L'incontro segreto con Alfonso Signorini.

Ormai è ufficiale. Nel cast della nuova edizione del Grande Fratello, che sbarcherà su Canale 5 a partire da settembre 2023, ci sarà spazio anche per i “nip”, personaggi estranei al mondo della televisione e dello spettacolo. Una sorta di ritorno alle origini, anche se è molto probabile che si vada nella direzione della modalità mista, con la presenza anche di volti noti di “alto profilo”. Mediaset starebbe studiando con Endemol proprio questa strategia, così da mettere in contrapposizione due mondi.

Quello della durata del prossimo GF è un altro tema. Reduce dall’edizione più lunga della sua storia (quasi sette mesi), il reality di Canale 5, ad oggi, non ha ancora una durata prestabilita. L’inizio è confermato per il prossimo settembre, ma sulla durata resta l’incognita. Ultima questione è quella relativa al linguaggio e alle volgarità, insomma il lato trash del programma. Ai piani alti di Cologno Monzese sono stati chiari: non verranno tollerati gesti e parole che potrebbero risultare violenti/offensive verso i concorrenti o verso il pubblico.

Alfonso Signorini incontra l'ex di Antonella Fiordelisi

Nel frattempo, nelle ultime ore, una segnalazione in direct arrivata a Deianira Marzano, ha scatenato un terremoto sui social. Una seguace dell’esperta di gossip le ha infatti inviato uno scatto “rubato” di Alfonso Signorini in compagnia di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. “Signorini con Gianluca, l’ex di Antonella Fiordelisi. Questa foto è di venerdì in un lido di Salerno”, si legge nella segnalazione. L’ex dell’influencer campana sarebbe dovuto entrare nella Casa di Cinecittà già durante la settima edizione. Poi, un esposto presentato dai genitori nei suoi confronti, ne ha di fatto impedito l’ingresso: “Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa. Da quello che ho capito, l’esposto è stato presentato già da qualche giorno. Loro (si riferisce ai genitori di Antonella Fiordelisi, ndr) sostengono che io sia uno stalker e che già in passato mi sia comportato male nei confronti della figlia. Cosa assolutamente falsa e che posso dimostrare: ho i video che testimoniano che avevo un rapporto meraviglioso sia con Antonella che con i suoi genitori. Da quello che ho capito, dalla produzione sarebbero furiosi. Mi hanno chiesto se ci fosse stato qualche episodio in passato che giustificasse l’esposto nei miei confronti e, quando ho specificato che non c’è, mi hanno consigliato di rivolgermi a un buon avvocato perché non è giusto quello che mi stanno facendo. Antonella è stata la mia fidanzata fino a prima di entrare nella Casa del Grande Fratello”. Queste le parole di Benincasa all’epoca dei fatti.

Adesso, la foto in cui viene immortalato con Alfonso Signorini, potrebbe dare adito alla possibilità che Gianluca, questa volta, possa realmente varcare la soglia della porta rossa.