Ilary Blasi si prepara al divorzio. E non si tratta di quello dall’ormai ex marito Francesco Totti, con il quale è stata sposata 17 anni, bensì di un partner decisamente più longevo, con cui ha avuto un sodalizio durato ben 22 anni. Stiamo parlando, ovviamente, di Mediaset.

La diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi è ancora in corso, e in termini di ascolti il celebrity survivor non sembra aver soddisfatto le aspettative. Dopo l’ultima “complicata” edizione del Grande Fratello Vip, il Biscione sperava di risollevarsi con il reality condotto da Ilary Blasi, ma così non è stato. E Pier Silvio Berlusconi non è affatto contento. Tanti (forse troppi) i forfait in questa edizione de L’Isola: da Claudia Motta a Paolo Noise, da Fiore Argento a Marco Predolin, per finire con Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. Si tratta, in sostanza, di un esodo di massa: il gioco si è indebolito e le dinamiche hanno perso di attrattiva.