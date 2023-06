Demet Özdemir è pronta a tornare sul piccolo schermo con La ragazza e l’ufficiale, la nuova serie turca in onda su Canale 5 da venerdì 9 giugno in prima serata. Nella fiction, la diva turca interpreta Alina, una donna russa di nobili origini che lavora come lavandaia a Istanbul dopo essere fuggita dalla rivoluzione in Russia. La serie televisiva è composta da due stagioni, che in Italia vedremo l’una dopo l’altra per tutta l’estate 2023. In totale sono ventuno puntate: nella prima stagione sono tredici episodi, mentre nella seconda sono otto.

Per Demet Özdemir, la popolarità in Italia è arrivata con la serie DayDreamer – Le ali del sogno, grazie al personaggio di Sanem Aydin, la protagonista femminile che conduce una storia d’amore travagliata con Can Divit, interpretato da Can Yaman. Nella vita reale, i due attori turchi si definiscono amici, anche se molti fan ritengono che tra di loro ci sia stata una relazione, mai confermata dai diretti interessati. Demet ora è single. Infatti, ha da poco divorziato con Oguzhan Koc. Dopo una lunga amicizia, avevano annunciato la loro relazione a febbraio 2021. Si erano sposati il 28 agosto 2022 a Istanbul, ma poco dopo più di otto mesi, l’8 maggio hanno ottenuto il divorzio durante un’unica udienza in tribunale. “

La ragazza e l'ufficiale: la trama

Durante la Prima Guerra Mondiale, il tenente Seyit Eminof, un ufficiale dello Zar, durante un ballo si innamora di Alexandra Verjenskaya, conosciuta come Sura. Seyit, per parte per la Crimea, mentre Sura resta a Pietrogrado per prendersi cura del padre malato. Nel frattempo, la situazione politica in Russia si complica, portando alla rivoluzione del 1917. Seyit ritorna a Pietrogrado e rivede Sura, ma il loro amore viene ostacolato da intrighi e sotterfugi orchestrati dall'amico Petro.

La ragazza e l'ufficiale: il cast e i personaggi

Ne La ragazza e l'ufficiale, l'attore turco Kivanc Tatlitug interpreta Kurt Seyit, il figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea che è diventato uno dei migliori ufficiali dello Zar. Il pubblico italiano ricorderà l'attore nel ruolo di Cesur, il protagonista di Brave and Beautiful. Farah Zeynep Abdullah dà il volto a Sura, la protagonista femminile della serie. Petro, valoroso soldato e vecchio amico di Kurt, è interpretato da Birkan Sokullu. Demet Özdemir, invece, interpreta Alina.