Milly Carlucci è già al lavoro in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice, ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera”, ha risposto ad alcune domande circa la prossima edizione del dancing show, spegnendo anche alcuni dubbi sorti nelle ultime settimane.

Uno degli argomenti più caldi riguarda senza dubbio la giuria che, infatti, sarebbe soggetta ad alcuni cambiamenti, soprattutto a seguito dei malumori riscontrati nel corso dell’ultima edizione da Selvaggia Lucarelli, la quale aveva dichiarato che la sua partecipazione al programma il prossimo anno sarebbe stata in forse. Al riguardo, dunque, Francesca Fialdini ha chiesto a Milly quali fossero le novità circa i componenti della giuria: “Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata. Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto”.

Anche per quanto riguarda il cast, alcuni nomi, anche di una certa importanza, iniziano a circolare già dal alcune settimane. Tra i più frequenti anche quello di Barbara D’Urso, e sulla questione la Carlucci spiega: “Banalmente, con Barbara ci siamo viste alcuni anni fa per discutere la possibilità di coinvolgerla come ballerina per una notte, possibilità che poi è sfumata completamente”.