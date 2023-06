Sono stati giorni complicati per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Molte incomprensioni avevano portato la coppia, che è nata nella Casa del Grande Fratello Vip, ad allontanarsi. La rottura era arrivata come un fulmine a ciel sereno, provocando un vero e proprio terremoto sui social. Tra i due ex gieffini erano volate parole grosse, frutto dell’amarezza e del risentimento, che li aveva portati a sfogarsi sui social. Tuttavia, dopo i primi rumor circa un riavvicinamento tra Oriana e Daniele, nella giornata di ieri la pagina Instagram del settimanale Chi ha confermato quanto era trapelato: i due ex vipponi sono tornati insieme.

Oriana sui like di Daniele

“Daniele è uno che se si innamora è per tutta la vita – ha detto la Marzoli -. Se dice ‘ti amo’ non lo fa tanto per fare, perché non ama rimangiarsi quello che ha detto. A me sembra che abbia paura di essere felice, gliel’ho detto una volta: trova sempre il modo di dire che tutto andrà male, che non andiamo d’accordo. Ma non è così”.

Oriana è poi intervenuta in merito al like che Dal Moro avrebbe messo ad alcune foto della ragazza. Una mossa social che è stata segnalata alla “reina” da qualche fan, e che avrebbe portato al litigio: “Alcuni fan mi avevano segnalato che aveva iniziato a seguire altre ragazze su Instagram e a mettere like alle loro foto. Questo mi dava fastidio perché, di solito, è uno che non segue nessuna. Non capivo il senso di seguire una sconosciuta. Sono gelosa, ma non sono pazza. E nemmeno scema”. Poi aggiunge: “Non perché fossero ragazze più belle di me, ma perché ho vissuto un rapporto traumatico con il mio ex che mi ha tradita ripetutamente con chiunque e mi ha fatto diventare insicura. Voglio un uomo che mi dia la giusta importanza. Poi, quando ci siamo chiariti, Daniele mi ha fatto vedere che non c’era nessun messaggio compromettente, e che a volte l’ha fatto solo per darmi fastidio”.

Come già svelato in una dei suoi interventi nelle room su Twitter, Oriana ha anche spiegato il motivo per cui vorrebbe che Daniele mettesse le foto di coppia sul suo profilo Instagram: “Sì, lo so che sembra una sciocchezza, ma mi piaceva quando metteva le nostre foto e i nostri video, sentivo che era orgoglioso di me ed era fiero di far sapere che stavamo insieme”. A tal riguardo, Dal Moro ha aggiunto: “All’inizio le mettevo spesso, ma quando poi litigavamo, Oriana le cancellava e, allora, ho smesso di farlo”.

Oriana rivela cos'è successo a casa di Antonino Spinalbese

Sulle pagine del settimanale Chi, Oriana ha anche voluto chiarire quanto accaduto dopo la festa di compleanno di Alfonso Signorini, quando si è recata a casa di Antonino Spinalbese, ma non era assolutamente da sola: “Mi ha dato fastidio che lui l’abbia raccontata in questo modo, perché è facile fraintendere. Sono andata a casa di Antonino per accompagnare altre persone che erano alla festa con me: Giaele, Clizia, Micol e Alberto. Ho passato la serata sul divano a giocare alla Playstation con il suo migliore amico, Alessandro. Mi sono comportata talmente bene che, il giorno dopo, Antonino ha scritto a Daniele per dirgli che non doveva preoccuparsi. Quando sono fidanzata mi comporto da ‘dieci’, sono impeccabile”.

Oriana e Daniele hanno poi confessato che l’intimità va alla grande. La Marzoli ha raccontato: “Il sesso non manca, anzi è intenso. Diciamo che non è mai stato quello il nostro problema”. E in merito ad una possibile partecipazione a Temptation Island, la modella venezuelana ha detto: “No, non mi ha chiamato nessuno”.