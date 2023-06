Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono innamorati persi l’uno dell’altra. La loro storia d’amore, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele, e molto presto, presumibilmente dopo l’estate, l’influencer di origini siciliane (che attualmente vive a Milano) si trasferirà a Roma per iniziare una convivenza con il fidanzato.

Ma prima di perdere la testa per la sorella di Clizia, Edoardo era letteralmente pazzo di un’altra ex gieffina, e non ha mai nascosto di provare un forte interesse nei suoi confronti. Stiamo parlando di Soleil Sorge, con la quale Tavassi ha condiviso, anche se per poco, l’esperienza all’Isola dei Famosi. La scorsa estate, proprio al termine del celebrity survivor condotto da Ilary Blasi, l’ex naufrago, in un’intervista rilasciata a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli, e in onda sulle frequenze di Radio Radio, si era lasciato andare ad alcuni apprezzamenti sull’influencer italo statunitense.

Edoardo Tavassi e la sua cotta per Soleil Sorge

“Esteticamente è il mio prototipo di persona… mi spiace Mercedesz (Henger, ndr), ma Soleil è Soleil, mi piace! Il carattere è molto forte, ed esteticamente mi piace da morire. Se ci sentiamo? Manco mi segue su Instagram, manco mi guarda. Se ho delle chances? Ma zero, io lo capisco subito, Mi ha colpito all’Isola, ha avuto un bellissimo impatto. Poi, vabbè, è ovvio che non poteva succedere assolutamente nulla. Penso che io possa essere l’ultima persona che guarderebbe sulla faccia della terra”.

"E' il mio sogno erotico"

Anche durante il primo periodo di reclusione della Casa di Cinecittà, Edoardo era tornato a parlare di Soleil con l’ex di quest’ultima, Luca Onestini: “E’ il mio sogno erotico – aveva ammesso -. Quando l’ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale. Caratterialmente non so perché non la conosco bene. Quando l’ho vista sono rimasto a bocca aperta e non ero l’unico. Non saprei nemmeno descriverti che effetti mi fa. Soleil a me a impietrito. Quando ho fatto L’Isola Party ci stava lei e io ero imbambolato. Avevo davanti una donna che mi piace un botto. e devo dire le mie donne dei sogni sono: Scarlett Johansson, Megan Fox e poi Soleil. Fa ridere, ma lei di viso e di corpo ha una serie di caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me ed è verissimo. No, che nun ce provo lei nemmeno mi guarda”.

Rivelazioni che sembrano lontane un secolo. Edoardo Tavassi, adesso, non ha occhi che per la sua Micol Incorvaia.