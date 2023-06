Micol Incorvaia sente già la mancanza di Edoardo Tavassi. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno passato insieme lo scorso weekend a Forte dei Marmi, in occasione dell’evento per la promozione della OMG Collection, la capsule di abbigliamento e accessori realizzata proprio dall’influencer siciliana, da Oriana Marzoli e Giaele De Donà in collaborazione con Mia Bag. Dopo aver trascorso una giornata in Versilia, gli Incorvassi si sono diretti a Portofino e Santa Margherita Ligure, dove sono stati raggiunti anche dai genitori di Micol.

La storia d’amore tra i due ex vipponi, nata proprio durante l’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, procede a gonfie vele. L’unico aspetto negativo è rappresentato dalla distanza (lei vive a Milano e lui a Roma), ma molto presto, come annunciato dalla stessa Incorvaia in una recente intervista a Radio Cusano Campus, lei si trasferirà nella Capitale dopo l’estate. “Mi trasferirò a Roma. Pensando alla convivenza degli altri, sono sempre stata dubbiosa. Invece ora sento l'esigenza, non so quanto posso andare avanti facendo così avanti e indietro, ho bisogno di stabilità, di stare con lui”, le parole della sorella di Clizia.

Nel frattempo, nonostante siano distanti l’uno dall’altro da soli due giorni, Micol sente già forte la mancanza di Edoardo. L’influencer di origini siciliane, questa mattina, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti del weekend trascorso insieme a Tavassi tra Forte dei Marmi, Portofino e Santa Margherita Ligure, aggiungendo la didascalia “Manchi solo tu”. Insomma, gli Incorvassi sono decisamente “in love”, per la gioia dei loro tantissimi fan.