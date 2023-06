La fine della relazione tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti ha avuto un epilogo burrascoso. L’ex tronista Uomini e Donne e l’ex corteggiatrice hanno annunciato rispettivamente la rottura sui social lo scorso aprile, dopo una storia durata circa un anno.

La rottura tra Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino

“Come sapete io e Luca ci siamo lasciati, è stata una decisione sofferta. Sono una ragazza come voi, vivo le stesse identiche cose che vivete voi quando una situazione finisce. Per me è difficile fare questa cosa, ma è giusto che vi dia delle spiegazioni. Non sono impulsiva, pondero le mie scelte e rifletto sempre su cosa faccio nella vita senza reagire con impulsività. Se non ho parlato fino ad oggi è perché avevo bisogno di tempo, di metabolizzare, di essere sicura, di trovare pace in me stessa. Fa sempre male la fine di una relazione. Tutte le cavolate che sono uscite, che io sto con un imprenditore, sono tutte bugie. Non sto con nessuno, sono sola e mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi cose simili. Luca sa che non l'ho tradito, a me questo basta”, le parole di Soraia.

Anche Luca ha fornito la sua versione dei fatti: “Nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento, e non avrei mai voluto che lei si sentisse in dovere di stare con me solo per il fatto che avevo lasciato un programma televisivo per raggiungerla. Ma quando sono uscito dalla casa lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male: mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”.

"Soraia vuole denunciare Luca"

Ma la coda polemica post-rottura sembra essere ancora lunga. Nelle ultime ore, commentando un post sui social, Soraia Ceruti ha scritto: “Ho conversazioni chat da brividi… Un uomo ferito è capace di tutto. Da quello che leggo mi ha diffamato. Partiranno denunce”. Il commento è stato postato da Amedeo Venza su Instagram, il quale sostiene: “Soraia pronta a denunciare Luca e forse anche altre persone”.