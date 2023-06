Uomini e Donne, Giulia Cavaglià choc: "Il mio fidanzato mi tradisce".

Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, ha spiazzato tutti con una Instagram story in cui si dichiara ufficialmente single. L’ex protagonista del dating show di Canale 5, avrebbe ricevuto anche una chiamata da Alfonso Signorini per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma, ad un passo dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, l’occasione sarebbe sfumata. C’è chi ha ipotizzato che ad influire sul dietrofront potrebbe esserci stato un conflitto con il programma in cui nello stesso periodo ha partecipato il fidanzato, Francesco Chimirri, ovvero Masterchef 11. Giulia, infatti, durante questo periodo, è stata sempre vicino al boyfriend, aiutandolo anche ad aprire un suo ristorante a Milano.

Da qualche giorno, però, entrambi hanno smesso di pubblicare foto insieme sui social. I fan hanno subito chiesto cosa stesse accadendo, e a svelarlo ci ha pensato proprio Giulia Cavaglià, con una rivelazione sconvolgente: “Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”.

Ma negli ultimissimi minuti è arrivata una svolta inaspettata. Federico Chimirri, infatti, ha scritto a Deianira Marzano dicendole che si sarebbe trattato di uno screzio e, scherzando, avrebbe detto “Io ho un'altra”.