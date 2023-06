Emma Marrone e Stefano De Martino si sono ritrovati sullo stesso palco in occasioni delle celebrazioni per la festa Scudetto del Napoli. La cantante si è esibita sulle note di Napule è di Pino Daniele, ma al termine della performance si è immediatamente congedata lasciando lo stadio Maradona. In molti hanno iniziato a scriver che l’ex allieva di Amici si sia data alla fuga per evitare situazioni imbarazzanti con il suo ex.

Questa mattina, Emma è intervenuta su Instagram ed ha spiegato che non è scappata da nessuno. La cantante ha fatto i complimenti a Stefano e ha aggiunto di essere molto orgogliosa del suo lavoro e di come ha presentato una serata così importante davanti a oltre 50 mila persone.

Le parole di Emma Marrone

“Buongiorno a tutti, ieri sera è stato tutto davvero meraviglioso. Per me devo dire che è stata un’esperienza incredibile, c’era un’energia stupenda. Mi dispiace molto che stamani ho letto degli articoli che mi hanno fatto abbastanza ridere. E mi dispiace perché in realtà non c’è stato nessun gelo. Anzi Stefano devo dire che è stato bravissimo. Lui ha tenuto una bella serata con 50 mila persone ed è stato straordinario. Sono tanto orgogliosa di lui. Solo che avevo le cuffie e non l’ho sentito nemmeno parlare dietro di me. Quindi vi volevo tranquillizzare e non c’è proprio nessun gelo. Non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai. E sicuramente non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e della quale sono tanto orgogliosa. State sereni e vi mando tanti baci”.