Emma Marrone e Stefano De Martino si sono ritrovati sul terreno di gioco dello stadio Maradona in occasione dello speciale di Rai 2 dedicato alla festa Scudetto del Napoli. L’ex ballerino di Amici, oggi volti di punta della Rai, era il conduttore dell’evento. La cantante, invece, ha partecipato in qualità di ospite.

Nessuna interazione tra i due ex fidanzati: De Martino, espansivo con gran parte degli ospiti della serata, non ha abbracciato la Marrone che, dal canto suo, una volta terminata l’esibizione, ha lasciato il palco di corsa. Per introdurre Emma, Stefano si è rifatto al legame di vecchia data tra la cantante e Pino Daniele: “Dovete sapere che ad Emma la cittadinanza onoraria di Napoli gliel’ha data direttamente Pino Daniele. Che stara sicuramente festeggiando con noi”. La cantante ha quindi raggiungo la sua postazione, si è esibita in una versione molto apprezzata di Napule è, per poi abbandonare velocemente lo stadio. Nessuno scambio di battute tra i due, che hanno abilmente schivato i pettegolezzi che un avvicinamento sul campo avrebbe inevitabilmente provocato.