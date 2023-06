La relazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza continua a far mormorare il web. Questa volta a far discutere sono stati alcuni video pubblicati dagli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne tramite i social.

Proprio in questi giorni, infatti, la coppia si trova sulla costiera amalfitana per godersi il sole e il mare. Questo, da una parte ha fatto piacere a numerosi fan, dall’altra, invece, ha provocato numerose critiche soprattutto da chi ritiene che l’ex dama stia insieme al compagno solo perché, grazie a lui, riesce a permettersi questo determinato stile di vita.

Ma Ida Platano non ci sta, e sul suo profilo Instagram ha precisato: “Mi sono anche stancata e annoiata di leggere alcuni commenti dopo mesi e mesi. Ma soprattutto di leggere chi scrive ‘Tu stai insieme ad Alessandro solo per…’. No, no e no! Scordatevelo. Io mi sono sempre mantenuta da sola, da sempre e quindi non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare determinate cose nella mia vita. Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre. Altrimenti non lo avrei nemmeno scelto, non per interessi vari. Chiudiamo questa parentesi. Basta, comunque ogni tanto cambiate commenti, altrimenti diventa anche una cosa annoiante”.