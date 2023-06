Durante la puntata de L’Isola dei Famosi di ieri, lunedì 5 giugno, Carlo Motta, ragazzo di Helena Prestes, è sbarcato in Honduras per portare un anello e fidanzarsi ufficialmente con la modella brasiliana. Ma nel momento delle nomination, Gian Maria Sainato ha sganciato una vera e propria bomba sulla coppia. Secondo il naufrago, infatti, Helena sarebbe ancora innamorato del suo ex.

Il gossip di Gian Maria Sainato

“Posso dirvi una cosa a tutti? Ho un gossip molto interessante che mi ha detto prima Helena. Io infatti sono proprio scioccato. Perché prima ho visto una scena di fidanzamento di anelli prima. Anche se quell’anello sembra sia stato preso nelle patatine. Lo volete sapere questo gossip? Quando eravamo sull’isola di Sant’Elena lei mi ha detto che conosce questo Carlo da soli tre mesi.

E poi ha detto che lei è innamorata di un altro uomo. Quindi prima le ho detto ‘ma scusami un attimo, ma come ti ha fatto la proposta di matrimonio?!’ Se lo conosce da soli tre mesi a me non pare normale. Lei mi ha detto che è innamorata di un suo ex fidanzato con cui è stata insieme otto anni. Questa cosa l’ha detta anche agli altri naufraghi. Io non la credo proprio. Non ci credo a questa storia. Carlo ha fatto la proposta di fidanzamento, ma Helena mi ha detto che in Brasile è come una promessa di matrimonio. Questa cosa qui è diversa nella loro cultura”.

Dallo studio, Corinne Clery ha attaccato Gian Maria dandogli del bugiardo: “Ragazzi non è vero nulla. Non c’è niente di vero in quello che ha detto. Lei era molto innamorata del suo ex, poi ha avuto un bambino questo ragazzo e lei c’è stata male. Ma adesso è innamorata di questo nuovo ragazzo. Lui sta dicendo delle sciocchezze non sa più cosa inventarsi. Se è un serpente? Sì, ha detto una bugia”.