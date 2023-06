Edoardo Tavassi si è reso protagonista di un nuovo siparietto sui social. Ieri sera, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha realizzato una diretta su Twich, durante la quale ha scambiato quattro chiacchiere con i follower. Durante l’ultima parte del live, qualcuno gli ha suggerito di fare uno scherzo telefonico, e lui ha deciso di contattare Carmen Di Pietro, con la quale ha condiviso l’avventura all’Isola dei Famosi. E il risultato, ovviamente, è stato esilarante.

Dopo aver riflettuto su cosa dire, Edoardo ha dunque messo in atto il suo piano. Ha finto di essere l’amministratore di condominio, o meglio, un suo assistente: “In questo momento nel suo appartamento c’è una perdita d’acqua”, le parole di Tavassi. A quel punto, Carmen ha detto di non sapere a cosa il suo interlocutore stesse facendo riferimento, e ha chiesto tutte le spiegazioni del caso. Oltretutto, la Di Pietro ha notato di aver ricevuto la telefonata da un contatto sconosciuto. Così, per non destare sospetti, l’ex gieffino ha dettato il numero di telefono all’ex naufraga, ma quest’ultima non riusciva a comprendere i numeri poiché Tavassi ha creato delle finte interferenze.

Ad un certo punto, Carmen, forse per errore, ha messo in attesa Edoardo, il quale è scoppiato a ridere. Poi la linea è caduta. I presenti alla diretta, non soddisfatti, hanno chiesto al fidanzato di Micol Incorvaia di proseguire lo scherzo. Così, Edoardo ha tentato di ricontattare nuovamente la showgirl, ma lei non ha risposto. Dunque, Tavassi ha deciso di uscire allo scoperto: “Carmen, ero io. Sei in diretta”. “Non ti ho riconosciuto dalla voce, che bravo che sei. Io non ho avuto proprio il sospetto. La telefonata era strana. Sei un disgraziato!”, le parole della Di Pietro.