Il cuore di Can Yaman continua a battere per l’Italia, professionalmente e sentimentalmente. Il divo turco sta proseguendo il suo tour in giro per il nostro Paese, e qui avrebbe ritrovato l’amore dopo la chiacchieratissima relazione con Diletta Leotta. A rivelarlo è Dagospia, secondo cui l’attore frequenterebbe da qualche tempo Giorgia Colombo. Secondo i beninformati, i due sarebbero stati avvistati più volte insieme a Milano.

Quella che sembrerebbe essere la nuova fiamma di Can Yaman non fa parte del mondo dello spettacolo, ma lavora come interior design. Anche lei bionda e sensuale come la conduttrice di Dazn, vanta circa 14 mila follower su Instagram. I due starebbero insieme da poco tempo, anche se alcuni ipotizzano che la frequentazione si addirittura iniziata lo scorso dicembre. Al momento, sia Can che Giorgia non hanno condiviso scatti di coppia, ma l'attore non si è impegnato a smentire il pettegolezzo, ed essendo la ragazza sconosciuta ai più, appare plausibile che stavolta i rotocalchi di cronaca rosa abbiano fatto centro.

Il divo turco è da sempre personaggio molto ricercato dal gossip, sin da quando è sbarcato in Italia con la fiction DayDreamer – Le ali del sogno. La sua relazione con Diletta Leotta ha appassionato il pubblico, mentre non è mai stato confermato il presunto flirt con la collega Demet Ozdemir. Molte polemiche, invece, per l’invadenza dei paparazzi, che durante le riprese della prima stagione di Viola come il mare hanno fatto di tutto per realizzare scatti compromettenti dell’attore turco con Francesca Chillemi, co-protagonista della fiction ligh crime.