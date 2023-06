Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono senza dubbio tra le coppie più amate della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer campana e lo speaker radiofonico romano, a distanza di poco più di due mesi dalla fine del reality, vivono felicemente la loro storia d’amore, e nelle ultime ore hanno raccontato il bel gesto compiuto per sostenere la popolazione vittima della recente alluvione in Emilia Romagna.

La coppia, infatti, ha deciso di devolvere parte della somma raccolta dai loro tantissimi fan per regalargli un viaggio in favore degli emiliano-romagnoli: “Ciao a tutti, abbiamo una cosa importantissima da dirvi, quindi momento serietà. In questi mesi, i nostri fan hanno raccolto una grossa somma di denaro per regalarci un viaggio. Solo che poi questa somma è diventata più alta del previsto, e allora abbiamo deciso di destinare il restante, tolti i soldi del biglietto, ad un’opera benefica all’estero. Solo che poi, vista l’emergenza in Emilia Romagna, siamo riusciti a fare il bonifico ovviamente anticipato per il comune di Faenza, una delle zone più colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, tramite una raccolta fondi molto affidabile che ci è stata consigliata, di cui ovviamente metteremo lo screen nella storia successiva. Ci tenevamo a ringraziarvi perché è una cosa che abbiamo fatto tutti insieme”.

Edoardo Donnamaria ha poi mostrato nelle sue stories su Instagram, lo screen del bonifico di 4 mila euro destinato al comune di Faenza, e ha invitato i fan a seguire il loro esempio e a donare tutti qualcosa: “Visto che sicuramente 4 mila euro non risolveranno i problemi dell’Emilia Romagna, vi lascio qui le indicazioni in caso voleste donare anche voi qualcosa”.