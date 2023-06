La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra essere tornata sui giusti binari. Nelle ultime settimane circolavano sempre con maggiore insistenza rumor circa una presunta nuova crisi della coppia, che già nei mesi scorsi hanno attraversato un momento complicato che, però, sono riusciti a superare.

Alessandro Rosica, attraverso il suo profilo Instagram Investigatore social, aveva svelato che “la situazione era molto difficile”: “E niente, ragazzi. Ci avevano riprovato, ci stanno riprovando, ma ad oggi la situazione sembra molto difficile. Alla base i motivi di cui vi parlavo, poco rispetto. Io so che molti di voi ci rimarranno male, me compreso. Come sapete li supporto da molto tempo contro tutto e tutti. Adesso però tocca a loro recuperare il recuperabile o mettere una pietra sopra alla loro storia”.

Giulia e Pierpaolo, sempre molto riservati in merito alle loro questioni private, non sono mai intervenuti in merito alla vicenda. Le ultime apparizioni social insieme risalivano al viaggio che hanno fatto a Miami, durante il quale hanno fatto visita a Leo, figlio di lui, che vive in Florida con la madre Ariadna Romero. Da quel momento, i due ex gieffini non hanno più postato nulla che li ritraesse insieme, circostanza che ha spinto gran parte del loro fandom (e non solo) ad ipotizzare che la relazione avesse subito una nuova battuta d’arresto.

Ma nella giornata di ieri si è giunti ad una svolta: Pretelli ha postato un’immagine in compagnia dell’hairstylist Alessandro Ragone. In seguito, il parrucchiere ha pubblicato nelle sue stories uno scatto che lo vede in compagnia della Salemi, lasciando chiaramente intendere che la coppia si trovava insieme. Ma non solo. Giulia e Pierpaolo hanno partecipato al party di compleanno di Alberto De Pisis, che si è svolto ieri sera in un locale di Milano. Si tratta, dunque, di un nuovo ed ulteriore indizio che lascia ipotizzare che tra i Prelemi sia tornato nuovamente il sereno.