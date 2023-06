Sarà rivoluzione totale nella prossima edizione del Grande Fratello. Il reality show, che sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini, sbarcherà su Canale 5 il prossimo settembre, e si preannunciano tantissime novità. Innanzitutto a cambiare sarà la formula: il cast sarà composto in gran parte da “Nip”, ovvero personaggi totalmente estranei (o quasi) al mondo dello spettacolo, e da pochi “Vip”, ma di “alto profilo”. Ma non è tutto. Stando all’ultima indiscrezione lanciata dall’Investigatore social Alessandro Rosica, Mediaset avrebbe messo definitivamente il veto agli influencer, categoria che negli ultimi anni l’ha fatta da padrona nel reality show.

“Grande Fratello: sarà rivoluzione – scrive Rosica su Instagram -. Sarà Un GF con i Nip, con aggiunta di qualche Vip ‘forte’. Alfonso sembra aver deciso, niente influencer quest’anno. Il motivo? La decisione arriva direttamente dall’alto. Dunque, si ricercano Nip sconosciuti o semisconosciuti, e solo 4/6 Vip forti. La durata dovrebbe essere di circa quattro mesi, con un’opzione per il quinto. Non si sa ancora nulla di opinionisti e concorrenti, se non le solite chiacchiere da bar”.