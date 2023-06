Giaele De Donà, in una recente intervista rilasciata ai colleghi di SuperGuidaTV, ha parlato del suo attuale rapporto con Antonino Spinalbese. Durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, la moglie di Brad aveva instaurato un legale decisamente “particolare” con l’ex hairstylist. Lei, infatti, aveva manifestato in più di un’occasione di provare un forte interesse per l’ex di Belen Rodriguez, nonostante fosse sposata con l’imprenditore statunitense. Circostanza che le valse tantissime critiche, messe però a tacere da Giaele con la promozione dell’amore libero. Dal canto suo, Antonino non sembrava particolarmente interessato alle attenzioni dell’ex coinquilina, tant’è che il suo percorso è stato caratterizzato dalla breve liaison con Oriana Marzoli e dall’interesse nei confronti di Ginevra Lamborghini.

Il rapporto con Antonino Spinalbese

“Con Antonino ho creato un bellissimo rapporto dentro la Casa. Ci siamo voluti veramente bene, e per questo litigavamo spesso, perché c’era un affetto alla base – racconta la De Donà -. Una volta usciti siamo tornati alle nostre vite e abbiamo preso strade diverse. Con questo non dico che non ci sia più un rapporto o che ci sia del rancore, anzi. Se lui avrà bisogno di me io ci sarò sempre, ma dico che sicuramente il nostro rapporto è cambiato e ci siamo allontanati, ma è giusto così”. Giaele, inoltre, ha smentito le presunte “manovre” sotto le coperte: “Tutti mi fanno sempre la stessa domanda: ‘Ma davvero non è successo niente sotto le coperte?’. No ragazzi, vi assicuro che non c’è davvero mai stato nulla sotto le coperte o in qualsiasi altro posto”.

L’interessa della De Donà per Spinalbese aveva scatenato la reazione del marito, che non ha mancato di esternarle la sua delusione. “Probabilmente non farei far stare così male mio marito, ma io, da dentro, non sapevo tutto quello che stava succedendo fuori. Avrei dovuto mandargli più segnali per fargli capire che i miei sentimenti non erano cambiati. Purtroppo, mio marito ha frainteso alcuni miei comportamenti, arrivando a pensare che non fossi più innamorata di lui e che stessi mettendo in dubbio i miei sentimenti per lui. Questo è quello che lo ha fatto arrabbiare e stare male, e ha avuto paura di ciò che poteva succedere venendo lì a parlarmi”.

Giaele ha parlato anche di altri ex coinquilini, tra cui Antonella Fiordelisi: “Siamo molto diverse, ecco perché non abbiamo stretto nella Casa e ora non ci stiamo frequentando. A oggi è così, ma poi mai dire mai nella vita, solo gli stupidi non cambiano idea”.

Mentre su Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, con le quali ha realizzato una capsule di abbigliamento e accessori in collaborazione con Mia Bag, ha detto: “Ho fatto bene a legarmi con loro in Casa, non mi hanno davvero mai deluso. Da quando siamo uscite ci vediamo sempre, ci sentiamo tutti i giorni. Abbiamo anche iniziato a lavorare insieme facendo una nostra capsule collection con un brand di borse. Abbiamo diversi progetti in futuro che ci piacerebbe realizzare, ma per scaramanzia non voglio dire nulla”.

Infine, in merito alla recente burrasca che si è abbattuta sulla coppia formata da Oriana e Daniele Dal Moro, ha preferito astenersi dal commentare: “Sono grandi e intelligenti, sanno quello che fanno”.