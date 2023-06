Da quanto ha terminato il suo esilio sull’Isola di Sant’Elena, Helena Prestes è rimasta sola con Nathaly Caldonazzo, tenendosi ben alla larga dal restante gruppo dei naufraghi. Adesso, però, Nathaly è stata eliminata al televoto, e la modella brasiliana è rimasta senza la sua unica alleata. La Prestes ha provato ad avvicinarsi a Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero, e i due le hanno teso una mano. Circostanza che, però, ha indispettito e non poco Pamela Camassa, che ha messo in guardia i due compagni di avventura: “Fate quello che volete, ma io voglio essere coerente e non mi va di farci comunella”.

Pamela Camassa su Helena Prestes: "E' pazza!"

Nel frattempo, su Cayo Cochinos si è abbattuta una tempesta, e la compagna di Filippo Bisciglia è stata costretta a dividere la sua tenda anche con Helena. “Farla venire sotto la capanna va bene ed è ovvio, ma per il resto buongiorno e buonasera, non saremo mai amiche. Non credo a nulla di questo suo nuovo atteggiamento. Fa la vittima e la buona adesso, ma nulla di quello che dice mi convince.

Voi fate quello che volete, ma io rimango della mia idea coerente. Voi liberissimi di fare quello che volete. Lei è pazza! Di punto in bianco dice l’opposto di quello che diceva prima. Come posso far finta di nulla. Farla venire sotto la capanna ok, pioveva, anche il mio peggior nemico farei entrare. Io come singola persona mi estraneo da questa ragazza. Quando stavamo nelle chicas uguale, ci parlavo il minimo indispensabile. Io stavo sempre con Cristina e Corinne e non con lei. Cosa ha fatto? Guarda che ha parlato male di tutti.

Ma che falsità. Secondo me a lei non frega nulla di stare con tutti noi. Per me è finta come cosa questo suo avvicinamento. Ora fa la cagnolina bastonata e qualcuno ci crede. Ora fa peace and love con tutti. Ho capito che lo fa perché è sola, ma allora doveva pensarci prima e comportarsi decentemente”.