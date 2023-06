Gian Maria Sainato, nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi del 5 giugno, aveva dichiarato che Helena Prestes sarebbe ancora innamorata del suo ex, e non dell’attuale compagno, Carlo Motta, con il quale si è ufficialmente fidanzata proprio durante l’ultima diretta in prima serata del reality condotto da Ilary Blasi.

A rincarare la dose anche Marco Mazzoli, che dopo aver offeso la modella brasiliana (“E’ la brutta copia di Belen Rodriguez"), ha confermato il gossip lanciato da Gian Maria: “Questa ragazza è un po’ falsa. La trovo una persona bipolare, che ha bisogno di una lezione di vita. Spero che le persone a casa sappiano cosa fare. Lei ha fatto un po’ i quattro salti nella radio perché la facevo io, nella meditazione perché lo faceva Lo Cicero, quattro salti nei cucchiai di legno perché lo faceva Paolo Noise, poi quattro salti nell’amore e nel matrimonio, nonostante ci avesse detto che il ragazzo con cui adesso ha fatto questa scenaccia non è proprio il compagno e stavano insieme da tre mesi. Ci ha proprio detto ‘è una storia così, io amo il mio ex ragazzo’. Poi ha visti che io ho fatto la dichiarazione d’amore a mia moglie e allora eccola che fa queste sceneggiate”.

Helena Prestes, il fidanzato: "Mazzoli e Sainato si erano messi d'accordo..."

Nella giornata di ieri, Carlo Motta ha condiviso sui social una serie di scatti insieme ad Helena, che dimostrano che i due si conoscono da più di tre mesi. Il fidanzato della Prestes ha poi detto che Mazzoli e Sainato sarebbero in combutta: “Volevo complimentarmi con Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato per essersi inventati una storia di comune accordo. E non può essere altrimenti perché quando una storia è falsa e la si dice in due o più persone diverse allora ci si è messi d’accordo nel dire una bugia. Non so perché l’abbiano fatto ma è palese. – ha continuato Carlo – Vi siete messi d’accordo, ma io non ho nulla da nascondere. Le storie che ho pubblicato prima parlano da sole e non c’è nulla da aggiungere perché si vede la verità”.