La nuova edizione del Grande Fratello, che sbarcherà su Canale 5 il prossimo settembre, subirà una rivoluzione. Alfonso Signorini e la sua squadra sono già al lavoro per assemblare il nuovo cast che, quest’anno, sarà composto da “Nip”, ovvero personaggi conosciuti o semisconosciuti, e da “Vip” di “alto profilo”. Mediaset ha anche deciso di mettere il veto agli influencer, che di fatto hanno rappresentato lo zoccolo duro del programma nelle ultime edizioni (vedi Giulia Salemi, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Micol Incorvaia, Tommaso Zorzi, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, solo per citarne alcuni).

Uno dei protagonisti dell’amatissima serie tv I Cesaroni, l’attore Niccolò Centioni, è stato per circa un decennio lontano dalle scene. Come riportano i colleghi di Biccy.it, durante una sua ospitata a Domenica Live, Centioni aveva confessato di aver vissuto Londra facendo il lavapiatti: “Ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell’esperienza (I Cesaroni, ndr) la tv mi ha dimenticato. Ho fatto anche Pechino Express, poi il deserto, il nulla. Mi sono ritrovato smarrito, da solo, nessuna chiamata da nessuna produzione. Ho provato a contattare tutte le persone possibili, ma niente. Sono andato in Inghilterra e sto facendo il lavapiatti”.

Niccolò Centioni: "Vorrei partecipare al GF Vip, ma non mi prendono in considerazione"

Niccolò vorrebbe provare a ricominciare, magari partendo proprio dalla partecipazione ad un reality show. Quale? Il Grande Fratello. “Se mi piacerebbe partecipare a un reality show? Sì, ogni anno faccio domanda sia per il Grande Fratello Vip sia per L’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione - ha dichiarato al settimanale Nuovo Tv -. Forse perché non ho conoscenze in quel mondo lì.

Non ho contatti in tv, sono stato ospite solo da Barbara d’Urso. Inoltre non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip: credo che senza collegamenti particolari non si possono creare dinamiche interessanti. Forse per questo non interesso agli autori. Sono così motivato che farei di tutto! Credo che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni e per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo”.