Micol Incorvaia “accusata” dai fan di essere poco presente sui social. Non è la prima volta che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip viene in qualche modo redarguita dal fandom suo e del fidanzato Edoardo Tavassi, gli Incorvassi, a causa della scarsa presenza sui vari social media, quasi come se l’influencer di origini siciliane avesse una sorta di obbligo.

La sorella di Clizia, dunque, il cui ultimo post risaliva a poco meno di 24 ore fa, ha postato un nuovo video su Instagram nel quale promette che, d’ora in avanti, si impegnerà a realizzare un numero maggiore di contenuti. “Per una serie di sfortunati eventi non sono andata a Parigi, come avete potuto notare. Ad ogni modo, adesso mi sto dirigendo verso il centro per fare delle ultime cosine prima della partenza di domani per la Sicilia. Questa cosa la sapevate già… Poi, da lì vi prometto che tornerò ad essere più social, giuro solennemente. E vi mostrerò un po’ dei miei posticini del cuore, compresa casa mia”.

Non è tardata ad arrivare la reazione dei fan alle parole di Micol. “Ti perdoniamo l’assenza, ma basta promesse da marinaio”, scrive un utente. E ancora: “Promesse su promesse…”; “Noi sapevamo della Sicilia? Vabbè…”; “Scusa Micol, ma quando ci hai detto esattamente che andavi in Sicilia? Io boh”; “Non ti crede nessuno. Non sarai mai social, ma io ti amo lo stesso”.