Cosa sta accadendo ad Antonella Fiordelisi? E’ questa la domanda che i fan della coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip si stanno facendo in queste ore. Il motivo? Un’inaspettata mossa social dell’influencer campana, che prima su Instagram e poi su Twitter ha spiazzato i suoi follower.

“Avrei bisogno di fiducia, stima e rispetto. Sempre”, ha scritto in una storia su Instagram. L’ex gieffina ha prima ringraziato i fan per il sostegno: “Grazie a tutti. Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi”. Poi, ha twittato annunciando il suo addio al social di Elon Musk: “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter”.

L’addio di Antonella Fiordelisi ha scatenato reazioni di ogni tipo. “Brava Antonella”; “Non sono cattiverie, sono consigli di chi realmente ti vuole bene, ti ha sostenuta e difesa sempre”; “Pensa a Edo e al vostro rapporto, non ai social. Fidati”, sono stati alcuni dei commenti degli utenti.

Evidentemente, l’ex vippona deve aver ricevuto pesanti critiche negli ultimi giorni, al punto di decidere di allontanarsi, almeno per il momento, da Twitter.