Oriana Marzoli è pronta a sbarcare in Honduras. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip farà a una sorpresa ai naufraghi di Supervivientes, la versione spagnoli de L’Isola dei Famosi. La modella venezuelana vi ha già partecipato come concorrente nel 2014, per poi diventare opinionista del programma. E adesso, la prossima settimana, sbarcherà sulla playa nelle vesti di “fantasma del passato”. Ieri, in collegamento con il reality spagnolo, la “reina” si è detta prontissima a partire.

Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it: “Ciao a tutti! Non posso essere qui con voi stasera, qui in Italia le cose vanno molto bene. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall’elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire. Ma quanti giorni dovrò restare?”.

“Ormai è ufficiale, possiamo annunciare che Oriana Marzoli sarà la prossima ‘fantasma del passato’. La nostra opinionista vuole saltare dall’elicottero e salire sulla ruota infernale – si legge sul sito di Telecinco -. L’ex tronista di Mujeres y Hombres y Vicecersa viaggerà con Alejandro Neto in Honduras. Purtroppo, non ha potuto annunciarlo in studio, visti i suoi impegni in Italia, ma si è collegata in diretta con il programma e ha assicurato di voler tornare davvero a Supervivientes. Lei è già stata in Honduras due volte in realtà. Nel 2014 è stata la prima concorrente ad abbandonare, dopo quattro giorni di sopravvivenza. Nel 2017 ha viaggiato come un fantasma del passato e ha battuto il proprio record: è durata solo 12 ore. Ma siamo certi che la terza volta sarà quella buona”.