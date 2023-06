Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono una delle coppie più amate che sono nate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer campana e lo speaker radiofonico, nella Casa di Cinecittà, hanno vissuto la loro storia tra alti e bassi, liti furibondi e discussioni, ma una volta terminato il reality sembrano aver trovato il perfetto equilibrio di coppia, circostanza che ha reso estremamente felici i loro tantissimi fan.

Nelle ultime ore, però, non sono passate inosservate alcune frasi di Antonella, che in molti ritengono si riferiscano proprio a Edoardo. L’ex vippona, infatti ha condiviso su Instagram una frase piuttosto eloquente, facendo scattare un campanello d’allarme tra i seguaci della coppia: “Avrei bisogno di fiducia, stima e rispetto. Sempre”; e ancora: “Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno, siete stati carinissimi”.

A seguito di queste frasi, i fan hanno ipotizzato che potessero riferirsi al fidanzato, e allora i fan hanno invitato la Fiordelisi a non creare polemiche per via di eventuali liti con Donnamaria, ma di cercare di risolvere la cosa privatamente. A quel punto, Antonella dopo aver risposto ai commenti in cui si ipotizzava la lite con Edoardo, smentendola, ha deciso di dire addio a Twitter: “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter!”.