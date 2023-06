Negli ultimi giorni, Daniele Dal Moro è stato travolto dal vortice del gossip per via della rottura con Oriana Marzoli. Dopo i continui botta e risposta tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, a suon di post, stories e interventi in room su Twitter, la relazione sembra essere tornata sui giusti binari, per la gioia del fandom della coppia, gli Oriele, che erano letteralmente devastati dalla fine della storia tra i due ex vipponi.

Quando Daniele Dal Moro si ribellò alla squalifica

Abbiamo imparato a conoscere l’ex tronista di Uomini e Donne durante i lunghi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà. La sua proverbiale “ira veneta” si è spesso abbattuta sugli ex coinquilini e sulla stessa Oriana, ma evidentemente Daniele ha ancora qualche sassolino dalla scarpa da levarsi. Pochi giorni dopo la sua squalifica dal reality show condotto da Alfonso Signorini, Dal Moro si rifiutò, a differenza di Edoardo Donnamaria (con il quale ha condiviso la stessa sorte) di registrare contenuti video da mandare in onda perché temeva che gli autori potessero “strumentalizzare il contenuto a loro piacimento”. Impossibile dimenticare il suo sfogo su Instagram: “Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.

Daniele Dal Moro sbotta contro Mediaset

Promessa che, però, è rimasta tale, perché Daniele non è mai più tornato sull’argomento. Ma ieri, mentre Edoardo Tavassi era in diretta su Twich, un commento dell’imprenditore veneto ha lasciato intuire che nutre ancora del risentimento per il modo in cui è stato trattato dagli autori del Gf Vip e dai piani alti del Biscione. “Scappo, sono incasinato. Ti chiamo più tardi… Te l’ho consigliato io Babbo Natale testa di minc*ia! Ciao, ti voglio bene. Mediaset m*rda!”. Non crediamo ci sia bisogno di aggiungere altro…