Tira aria di crisi nella relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, amatissima coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Non sono passate inosservate, infatti, alcune frasi piuttosto eloquenti dell’influencer campana che hanno fatto scattare l’allarme tra i fan.

“Avrei bisogno di fiducia, stima e rispetto”; e ancora: “Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno, siete stati carinissimi”. Ma non solo. Poco dopo, Antonella ha deciso di dire addio a Twitter: “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene. Addio Twitter”. L’ex gieffina si trovava a Parigi in occasione di un evento organizzato da un noto brand, ma nella tarda serata di ieri ha fatto rientro in Italia, dove ad attenderla, però, non c’era il fidanzato. Durante il viaggio in treno, la Fiordelisi ha postato alcune stories molto malinconiche, a testimonianza del fatto che c’è qualcosa che la tormenta.

Antonella ha poi aggiornato i fan circa una piccola disavventura che le è capitata. Arrivata in stazione, infatti, è stata avvicinata da un clochard: “Mi si è avvicinato un barbone ubriaco con una bottiglia rotta in mano. Per fortuna è venuto subito il tassista – ha raccontato l’ex vippona -. Non mi ha fatto nulla. Ero sola, non è la prima volta che succede. Anche a Milano c’era un pazzo sotto casa”.

Secondo alcuni utenti, l’inciso “ero sola” era un vero e proprio messaggio diretto a Edoardo Donnamaria che, nel frattempo, è letteralmente scomparso dai social. Costa sta succedendo tra i Donnalisi?