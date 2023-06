Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. La storia tra l’ex gieffina e il cantante è durata circa tre anni, salvo poi interrompersi definitivamente nell’estate 2021. I due hanno chiarito di essere rimasti in buoni rapporti, e dichiarato che la fine della loro relazione non era dovuta a litigi o tradimenti.

Quando, però, i due ex fidanzati sono stati sorpresi insieme al concerto degli Zero Assoluto il gossip è riesploso. Ad accendere la miccia è stata Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato una segnalazione in direct di una sua seguace: “Al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique a Milano c’erano Paola Di Benedetto con federico di Benji e Fede. Sono stati insieme per tutto il concerto, non so se ritorno di fiamma o solo amici”.

Ritorno di fiamma con Federico Rossi? Parla Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto, in un’intervista a Tag24, ha voluto chiarire i rumor su un possibile ritorno di fiamma con Federico Rossi. Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it: “Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non si sa mai cosa posso leggere. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico Rossi? Assolutamente di amicizia. Amicizia e basta.

Ad oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa “come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?”. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose. Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore”.