Jessica Selassiè e Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, sono stati due dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La princess e il nipote di Costantino della Gherardesca, infatti, avevano fatto sognare i fan del reality show di Canale 5 per via della loro “amicizia speciale”, dando vita al numerosissimo fandom dei Jerù.

Ma tra Jessica e Barù non è mai successo niente, né dentro, né fuori la Casa di Cinecittà. E, pur essendosi incontrati in alcune circostanze, non hanno mai iniziato a frequentarsi. Entrambi gli ex gieffini, nel corso di questi mesi, hanno più volte preso le distanze dai Jerù, ribadendo in più di un’occasione che tra loto non c’è mai stata e mai ci sarà nulla. In particolare, Barù si è detto stufo di essere associato alla Selassiè.

Poche ore fa, l’ex vippone è tornato a parlare della questione su Twitter, chiedendo ai suoi fan di non utilizzare più l’hashtag Jerù: “Se mettiamo a dormire quel #? Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato un po’ fastidio. Non vorrei cag*are dove magio (come dicono ad Oxford), ma ormai… Grazie”. Il tweet, com’era lecito aspettarsi, ha scatenato la reazione furiosa dei suoi seguaci, che lo hanno accusato di essere un ingrato, dal momento in cui che le persone che utilizzano quell’hashtah sono le stesse che lo fanno guadagnare.