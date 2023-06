Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio del Grande Fratello, sono già iniziate le manovre in vista della prossima edizione. Casting aperti a tutti, anche agli sconosciuti, che a partire dal prossimo settembre dovrebbero abitare la Casa più spiata d’Italia insieme a vip esclusivamente di “alto profilo”. Tra questi, come riportato dai colleghi di Biccy.it, non è da escludere l’attrice Brenda Asnicar (che già avrebbe dovuto partecipare lo scorso anno), e la cantante Viola Valentino, che si è candidata per questa edizione “ibrida”. Tra i personaggi contattati anche la tiktoker italo-giapponese Shinhai Ventura. Circostanza, quest’ultima, in contrapposizione ai rumor delle ultime ore, che parlano del fatto che Mediaset abbia messo il veto agli influencer, categoria che negli ultimi anni l’ha fatta da padrona.

"Nessuno ha detto di no ad Alfonso Signorini"

Secondo quanto svelato da Amedeo Venza, tra i tanti vip “sondati” due di loro avrebbero rifiutato: “Arrivano i primi no! Contattate una nota showgirl e una comica famosissima. Entrambe hanno rifiutato l’invito! Di chi si tratta? Ve lo dirò più in là”. Notizia, però, smentita da Ivan Rota di Dagospia: “Al contrario di quello che si dice, nessuno (vip o nip) ha detto no (almeno per ora) ad Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello". Edizione che dovrebbe durare da un minimo di 4 ad un massimo di 5 mesi, e per la quale vanno sciolti ancora i dubbi in merito alle opinioniste. Orietta Berti dovrebbe essere riconfermata e, nelle ultime ore, si è fatta strada anche l’ipotesi di un possibile clamoroso ritorno di Sonia Bruganelli.

Per quanto riguarda la conduzione del Gf Vip Party, invece, il nome caldo è quello di Alberto De Pisis, avvistato a Formentera con il conduttore e Pierpaolo Pretelli. Manovre in vista della prossima edizione o semplice relax? Staremo a vedere.