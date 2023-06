Per alcune delle coppie nate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip non sembrerebbe esserci pace. Dopo la burrascosa rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (che poi sono tornati insieme), questa volta ad essere in crisi sono Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Quelli che fino a poche ora fa sembravano esclusivamente rumor, con il passare del tempo si sono trasformati sostanzialmente in certezza: tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano è calato il gelo.

Non è di certo la prima volta che si formano delle crepe nella relazione tra i due ex gieffini. Già durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, i Donnalisi ci avevano abituato a furibonde litigate, a discussioni e ad un numero considerevole di alti e bassi. Ma, grazie ai sentimenti che provano l’uno per l’altro, sono sempre riusciti a superare le difficoltà. Difficoltà che sembravano svanite una volta terminato il reality, quando Antonella e Edoardo, nel vivere la loro storia lontano dalle telecamere, sono parsi sempre più complici e affiatati. I due sono sostanzialmente inseparabili, ma nelle ultime ore qualcosa non deve essere andato per il verso giusto.

Edoardo Donnamaria con la "capa" dei Donnalisi

Le frasi eloquenti pubblicate dalla Fiordelisi sui social non lasciano spazio a interpretazioni. Rispondendo al commento di una follower, che le ha chiesto di sorridere perché “è la più bella del mondo”, l’ex gieffina ha risposto con un secco “Ci sto provando”, sintomo evidente che c’è qualcosa che, in queste ultimi giorni, la sta turbando profondamente. Antonella, dopo alcuni giorni trascorsi a Parigi per un evento legato ad un brand di moda, è tornata a Milano. E Edoardo? Ieri sera, lo speaker radiofonico si trovava al Foro Italico in occasione del concerto Radio Zeta Future Hits Live. L’ex vippone ha postato su Instagram alcune stories, una in compagnia della “capa” dei Donnalisi, quella Alba che durante una delle dirette del Gf Vip, dopo una lite tra i loro beniamini, era addirittura svenuta in studio e che, davanti agli occhi di un’incredula Giulia Salemi, aveva litigato con la “capa” degli Incorvassi.

Riferimenti specifici alla crisi, Antonella e Edoardo non ne fanno. Ma appare piuttosto evidente che tra i due sia calato il gelo. Riusciranno a fare pace? E’ quello che i loro tantissimi fan si augurano.