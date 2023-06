Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono stati due dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore, nata proprio tra le mura della Casa di Cinecittà, ha rappresentato uno dei punti focali del reality per quasi l’intera durata.

Una volta terminato il programma, l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano hanno iniziato a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere, e le cose sembravano procedere a gonfie vele, almeno fino a 48 ore fa. Infatti, i loro comportamenti hanno fatto scattare l’allarme tra i fan. La frase eloquente di Antonella “Avrei bisogno di fiducia, stima, rispetto sempre”, seguita dall’addio a Twitter, testimoniano il suo turbamento.

Il papà di Antonella conferma la crisi con Edoardo

Sebbene fino ad ora nessuno dei due abbia confermato (ma neanche smentito) le voci su una possibile crisi, nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata la conferma del momento complicato che stanno vivendo i Donnalisi. Il papà della Fiordelisi, Stefano, ha infatti scritto: “Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile. Ma è amore vero”.

Intanto, ieri sera Edoardo si trovava al Future Hits Live 2023, concerto di Radio Zeta che si è svolto presso il Campo Centrale del Foro italico. Ed è proprio qui che si è fatto immortalare in un selfie con Alba, storica “capa” del fandom dei Donnalisi, nota per essere svenuta in diretta dopo un litigio tra i loro beniamini, e per aver litigato con la “capa” degli Incorvassi davanti agli occhi di una incredula Giulia Salemi. Antonella, invece, su Twitter ha messo un like (poi rimosso) al post che vedete in basso.