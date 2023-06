La scorsa settimana, Daniele Dal Moro si lasciò andare ad un commento piuttosto eloquente, “Mediaset m*rda”, durante una diretta su Twitch di Edoardo Tavassi. L’imprenditore veneto, evidentemente, ha ancora il dente avvelenato per la squalifica dal Grande Fratello Vip, dopo la quale sbottò sui social dicendosi pronto a rivelare tutta la verità sul reality “dei figli e dei figliastri”.

“Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.

Nelle ultime ore, Daniele Dal Moro, in una diretta sul suo canale Twitch, è tornato a parlare delle famose rivelazioni che avrebbe dovuto fare in merito al Grande Fratello Vip. Per il momento, l’ex vippone è impossibilitato ad entrare nei dettagli perché è in causa, ma ha promesso che molto presto vuoterà il sacco.

Daniele Dal Moro: "Darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi..."

“Adesso devo essere abbastanza light senza entrare nei dettagli e in tematiche scottanti. Anche per evitare che mi chiudano il canale alla prima diretta. Però vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”.