Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono tornati ad essere una coppia. L’ex di Antonella Fiordelisi e l’ex naufraga de L’Isola dei famosi sono riusciti a superare la forte crisi delle ultime settimane, sancendo la pace attraverso un reel condiviso dell’ex protagonista di Temptation Island su Instagram.

“Ho avuto paura di perderti per sempre, ed è stata la sensazione peggiore che abbia mai provato. Sono stato molto male. Ho capito quanto sei importante per me e che senza di te nulla ha più senso. Avevi ragione tu, in questi anni trascorsi insieme ho sbagliato tante volte. Ma ho imparato la lezione e non ripeterò più gli errori fatti. Non posso tornare indietro e cambiare l’inizio, ma posso iniziare da dove sono e cambiare il finale. Ti amo amore mio”.

Non si è fatto attendere il commento di Drusilla Gucci: “Sei molto fortunato. Ora metteremo alla prova che cose che hai capito. Love u”.

Circa un mese fa, l’ex naufraga aveva raccontato sui social di aver avuto modo di parlare con Francesco, chiarendo anche che Marialaura De Vitis non era stata la causa del loro allontanamento. Alcuni mesi fa, infatti, Chiofalo era stato pizzicato con l’ex pupa, circostanza che fece infuriare la fidanzata.