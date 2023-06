Antonella Fiordelisi rompe il silenzio e conferma la crisi con Edoardo Donnamaria. Le voci si rincorrevano ormai da diversi giorni, e ieri, attraverso i social, l’influencer campana ha pubblicato una storia in cui precisava che non si sarebbe fatta mettere al secondo posto da nessuno. Le sue parole, secondo i fan, lasciano ipotizzare una fine ormai imminente della storia d’amore con lo speaker radiofonico dopo sette mesi.

"Leggo tantissimi vostri messaggi, vi comprendo e cerco di capirvi. Vorrei rendervi partecipe anche di questi momenti brutti come vi ho reso partecipe di quelli belli". Poi la conferma: "Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui". La relazione tra Antonella e Edoardo, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, potrebbe dunque essere giunta ai titoli di coda.

Qualche ora prima, l’ex gieffina aveva pubblicato una storia su Instagram che aveva insospettito i fan, pur senza entrare nel dettaglio di quanto accaduto. La Fiordelisi aveva chiesto rispetto, precisando che quanto accaduto non era esclusivamente colpa sua: “Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me”.