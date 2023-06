E’ tutto pronto per la quarta edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, che sarà nuovamente disponibile su Prime Video. La terza edizione si è conclusa con la vittoria di Salvatore Esposito e Marco D’Amore (Genny Savastano e Ciro Di Marzio di Gomorra); la seconda da Elodie e Miss Keta, mentre la prima ha visto trionfare gli ormai ex amici Fedez e Luis Sal.

A svelare i protagonisti della nuova edizione è stato Tv Sorrisi e Canzoni: Belen e Cecilia Rodriguez, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Ernia e Guè, Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina.

Il regolamento prevede la vittoria finale di una sola tra le tre coppie in gioco, e il montepremi messo a disposizione viene devoluto in beneficenza. I “Ricercati” partono per una nota destinazione italiana e scappano per 14 giorni, con a disposizione solo un cellulare di vecchia generazione e una carta che consente di prelevare un massimo di 70 euro al giorno. A braccarli sono i cosiddetti “Cacciatori”, un team di professionisti del settore investigativo organizzato in squadre operative.