Manila Nazzaro e Stefano Oradei escono allo scoperto. Ormai da diversi giorni circolavano sempre con maggiore insistenza voci sulla presunta storia tra l’ex Miss Italia e il ballerino professionista, e adesso i due hanno ufficializzato la storia.

L’ex gieffina e il ballerino, nel cast di Ballando con le Stelle dal 2013 al 2020, hanno posato per la prima volta insieme davanti ai fotografi in occasione della cerimonia per i settant’anni di Minerva Pictures, che si è svolta ieri sera a Roma a Palazzo Brancaccio. Tutti hanno chiesto a gran voce un bacio tra loro, ma Manila e Stefano si sono limitati a sorridere.

La Nazzaro ha dunque voltato definitivamente pagina dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso. In un’intervista rilasciata a Confidenze, aveva confidato che c’era una persona speciale nella sua vita (senza fare il nome): “Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza”. Sulla fine della storia con Amoruso, invece, Manila aveva dichiarato: “Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto”.